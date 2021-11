Red Notice: il film Netflix potrebbe avere un sequel

Arriverà in streaming su Netflix a partire dal 12 Novembre Red Notice, action movie che conta nel suo cast grandi nomi come Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Li abbiamo visti tutti insieme nelle prime immagini di Red Notice, e da quanto dichiarato potrebbero ritrovarsi anche in futuro in un sequel del film.

L'idea di creare un franchising, e dunque un sequel o uno spin-off, era nella mente di tutti fin dall'inizio, e la produttrice Dany Garcia lo ha confermato ai microfoni di Variety nel corso della premiere del film. "Abbiamo pianificato è di vedere come va", ha detto Garcia. "Penso che... con la Seven Bucks Productions, sia quasi come se il 'franchising' fosse solo una parte della nostra conversazione. Ma siamo anche abbastanza intelligenti da dire: 'Vediamo come va il tutto.'"

E la Seven Bucks è una casa di produzione che di franchising se ne intende: basti pensare a Jumanji, Jungle Cruise, Shazam!, San Andreas e Hobbs & Shaw, tutti film che hanno avuto un sequel o che ne hanno attualmente uno in lavorazione. Certo, Red Notice potrebbe essere il film più caro prodotto dal colosso dello streaming, ma la combo star di successo e trama avvincente difficilmente delude.

In verità Red Notice attualmente ha una percentuale di recensioni positive piuttosto bassa su Rotten Tomatoes, che tutti sperano di veder migliorare appena uscirà sulla piattaforma. "Sappiamo che il pubblico c'è per questi film, ma vorrei che [Red Notice] abbia un impatto nelle conversazioni delle persone con amici e colleghi, che si dicono hai sentito parlare del film 'Old Guard'? E' già successo, ma non con costanza".

Mentre attendiamo il 12 Novembre per poterci fare un'idea, ecco il trailer di Red Notice.