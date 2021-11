Red Notice, il film con Gal Gadot e Dwayne Johnson vola in cima alla classifica

Un nuovo titolo svetta in cima alla classifica streaming di Netflix. Un successo non così inaspettato quello di Red Notice, immediatamente balzato in vetta alla Top 10 dopo il debutto di venerdì e un week-end nel quale si è sin da subito imposto come la prima scelta per la maggior parte degli spettatori della piattaforma.

D'altronde Red Notice ha beneficiato di una campagna promozionale piuttosto massiccia, oltre al fatto che il cast principale comprende un trio di star di assoluto richiamo: Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson.



Un record è già stato battuto: Netflix ha annunciato che Red Notice ha fatto registrare il miglior esordio Netflix di sempre per un film Original. Si tratta, inoltre, del film Netflix maggiormente costoso.



Red Notice, scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, è ambientato nel mondo della criminalità internazionale, dove un agente dell'Interpol tenta di acciuffare il ladro d'arte più ricercato al mondo.



Le riprese del film erano iniziate a gennaio 2020 ad Atlanta ma, in seguito all'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19, vennero interrotte fino all'autunno, quando la produzione è tornata per girare dapprima ad Atlanta e poi in Italia, tra Roma e la Sardegna.



Nel cast compare anche in un cameo Ed Sheeran. Dwayne Johnson ha partecipato alla lavorazione del film anche nelle vesti di co-produttore come il regista e autore, Rawson Marshall Thurber.

Tra i suoi progetti futuri Thurber ha confessato di sognare un film Marvel.