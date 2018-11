Red Notice: il film con The Rock e Gal Gadot posticipato a novembre 2020

Slitta di ben cinque mesi la data di uscita di Red Notice, thriller d'azione diretto da Rawson Marshall Thurber con protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson e Gal Gadot.

Inizialmente previsto per giugno 2020, la Universal ha deciso un lancio autunnale e adesso il film uscirà il 13 novembre dello stesso anno.

Red Notice riunirà The Rock allo sceneggiatore e regista Rawson Marshall Thurber, che in precedenza ha diretto la star in Una Spia e Mezzo e il recente Skyscraper. Nel nuovo film, descritto come un action thriller, Johnson sarà un agente dell'Interpol incaricato di trovare e catturare il ladro d'arte più ricercato al mondo. Ad oggi non è chiaro se ad impersonare il ricercato sarà la Gadot o se l'attrice impersonerà la partner di Johnson.

Entrambi gli attori sono comparsi nel franchise di Fast & Furious e nel corso degli anni hanno raggiunto lo status di vere e proprie superstar di Hollywood, con la Gadot che ora indossa i panni di Wonder Woman nell'universo cinematografico di DC e Johnson che è diventato uno degli attori più pagati del mondo, protagonista di film campioni d'incasso come San Andreas, Jumanji: Welcome to the Jungle e Rampage, tra gli altri.

Dwayne Johnson tornerà prossimamente in Hobbs & Shaw, il primo spin-off del franchise di F&F. Gal Gadot sarà la co-protagonista di Assassinio sul Nilo, sequel di Assassinio sull'Orient Express, e ovviamente riprenderà i panni di Diana Prince in Wonder Woman 1984, previsto proprio per giugno 2020.