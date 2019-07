Red Notice: Dwayne Johnson elogia Netflix per aver investito sul film

Ieri è stata ufficializzata la notizia che Ryan Reynolds si è unito al cast di Red Notice di Rawson Marshall Thurber, con protagonisti Dwayne Johnson e Gal Gadot. Inizialmente sotto l'ala della Universal Pictures, Red Notice è stato poi acquisito da Netflix che lo distribuirà. Si tratta di un grosso investimento per il colosso dello streaming.

Anche Dwayne Johnson ha elogiato le ambizioni e gli investimenti di Netflix:"Ammiro l'ambizione di Netflix di diventare uno dei più grandi studi cinematografici al mondo. I loro contenuti originali generano consensi critici e invitano ad una piena collaborazione a tutti i livelli di produzione. Il loro entusiasmo sfrenato per Red Notice è eguagliato dal loro impegno a intrattenere il pubblico su scala internazionale".

Dwayne Johnson è diventato negli ultimi anni una delle star cinematografiche più redditizie di Hollywood e ha espresso la sua soddisfazione nel constatare gli importanti progetti di Netflix; tra cui anche Red Notice.



Dopo l'esitazione di Universal Pictures, lo script di Red Notice è stato mostrato a Netflix, che ha dimostrato entusiasmo per il progetto cinematografico in cui è coinvolto Dwayne Johnson.

L'accordo iniziale prevedeva un cachet da 20 milioni di dollari e uno stipendio da otto cifre per il regista, Rawson Marshall Thurber. Nemmeno il cachet di Gal Gadot e Ryan Reynolds è molto basso. E il budget di produzione è stato fissato a 130 milioni di dollari. Netflix ha trovato un modo per poter far incastrare tutte queste cifre, aumentando la sua reputazione di colosso in ascesa e il suo appeal mondiale.

Ryan Reynolds è nel cast da ieri, al fianco di Gal Gadot e Dwayne Johnson. Già inizialmente il film era stato posticipato a novembre 2020.