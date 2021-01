Da Red Notice a Don't Look Up: il trailer dei film originali Netflix 2021

Netflix ha pubblicato un trailer ufficiale di tutti i film originali della piattaforma che usciranno nel 2021, promettendo proprio nel filmato che nei prossimi mesi cominceranno a pubblicare almeno un film esclusivo a settimana, in uno sforzo produttivo e distributivo davvero colossale.

Sono tantissimi e alcuni già li conosciamo, e per alcuni anzi possiamo anche ammirare i primissimi footage esclusivi. Ve li riportiamo comunque in ordine con qualche specifica di cast e trama dove possibile. Iniziamo.



THE HARDER THEY FALL di Jeymes Samuel: western incentrato sulla vendetta di un uomo contro l'assassino dei suoi genitori. Protagonisti del film sono Idris Elba, Regina King, Zazie Beetz, Jonathan Mayers e LaKeith Stanfield.



THUNDER FORCE di Ben Falcone: la storia è a tema supereroisitca e princiapalmente femminile, ma non sia hanno dettagli. Protagoniste del progetto sono Pom Klementieff, Ocatvia Spencer e Melissa McCarthy.



BRUISED di Halle Berry: storia di rivincita sportiva e personale su di una combattente nel mondo MMA. Protagonista è Halle Berry, al suo debutto registico, insieme a Adan Canto e Stephen McKinley Henderson.



TICK, TICK... BOOOM di Lin-Manuel Miranda: musical biografico dedicato a Jonathan Larson. Racconta la storia di un aspirante compositore a New York City che pensa di sbagliare le sue scelte di carriera. Protagonisti del film sono Vanessa Hudgens, Bradley Whitford, Andrew Garfield e Alexandra Shipp.



THE KISSING BOOTH 3 di Vince Marcello: terzo e ultimo capitolo della saga yung adult romantica con protagonisti Joey King e Jacob Elordi.



THE WOMAN IN THE WINDOW di Joe Wright: adattamento cinematografico del romanzo di A.J. Finn. Protagonisti sono Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore.



ESCAPE FROM SPIDERHEAD di Joseph Kosinski: storia distopica tratta dal romanzo di George Saunders. Protagonista un cast incredibile formato da Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett.



YES DAY di Miguel Arteta: la scelta di alcuni genitori di dire per un giorno intero sempre e solo sì ai figli. Protagonisti della storia sono Jennifer Garner e Edgar Ramirez.



SWEET GIRL di Brian Andrew Mendoza: la lotta di un marito devastato per avere vendetta sugli assassini della moglie. Protagonisti della storia sono Jason Momoa, Marisa Tomei e Adria Arjona.



ARMY OF THE DEAD di Zack Snyder: heist movie ambientato durante una pandemia zombie. Protagonisti sono Dave Bautista, Ella Purnell, Tig Notaro e Theo Rossi.



BAD TRIP di Kitao Sakurai: buddy comedy fuori da ogni canone. Protagonisti sono Eric André e Lil Rel Howery.



O2 di Alexandre Aja: una donna si sveglia in una camera criogenica senza ricordi di come sia finita lì. Protagonisti della storia sono Melanie Laurent e Mathieu Amalric.



THE LAST MERCENARY di David Charhon: action movie adrenalinico con protagonista Jean Claude Van Damme.



KATE di Cedric Nicholas-Troyan: storia di un'assassina che ha 24 ore di tempo per scoprire i responsabile del suo stesso omicidio. Protagonisti sono Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson e Michiel Huisman.



FEAR STREET di Leigh Janiak: un omicidio scuote la cittadina di Shadyside. Si tratta dell'adattamento filmico dell'omonima serie letteraria di R.L. Stine. Protagonisti sono Gillian Jacobs e Ashley Zuckerman.



NIGHT TEETH di Adam Randall: un giovane parrucchiere porta due giovane ragazze a dei party incredibili. Ma non sono chi dicono di essere e tutto si trasforma in qualcosa di diverso. Protagonisti sono Alexander Ludwig, Sydney Sweeney e Debb Ryan.



RED NOTICE di Rawson Marshall Thurber: heist movie globale. Protagonisti sono Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.



DON'T LOOK UP di Adam McKay: un gruppo di scienziati tenta di avvisare il mondo dell'imminente collisione di un gigantesco asteroide. Ma dato che sono strambi non gli crede nessuno. Protagonisti sono Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Chris Evans e Cate Blanchett.