Red Notice, continuano le riprese: The Rock pubblica una nuova foto dal set

Dwayne 'The Rock' Johnson, una delle star più amate e attive a Hollywood, è già tornato al lavoro dopo il successo natalizio di Jumanji: The Next Level, e continua ad aggiornare sullo stato delle riprese di Red Notice.

Il film, di cui si è fatto un gran parlare ultimamente dato che a causa dell'epidemia del Coronavirus ha rinunciato ai set italiani, è stato descritto come il film più costoso prodotto da Netflix, e adesso pare che i lavori siano definitivamente ripartiti.

Pochi minuti fa la star ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un primo scatto dal set, insieme ad una didascalia di accompagnamento che recita:

"Pochi secondi prima che Rawson Thurber gridi 'azione' - focalizzato e circondato dalla nostra talentosa troupe. RED NOTICE. Un film giramondo sul ladro d'arte più ricercato del pianeta, un profiler dell'FBI e il più grande imbroglione che il mondo abbia mai conosciuto. Arriverà su Netflix."

Ricordiamo che il film, oltre a Johnson, includerà anche come protagonisti Gal Gadot e Ryan Reynolds, già apparso in un cameo in Hobbs & Shaw, spin-off del franchise di Fast & Furious con protagonista proprio The Rock.

Red Notice non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming on demand tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.