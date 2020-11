Red Notice: il commovente discorso di The Rock per la fine delle riprese, ecco il video

Quella di Red Notice è stata una difficile impresa secondo Gal Gadot. La pandemia ha messo a dura prova tutti gli attori e i membri della troupe, per questo Dwayne Johnson ha deciso di ringraziare i suoi colleghi con un discorso speciale.

Nel video pubblicato su Instagram, lo vediamo intento a prendere posto dotato di mascherina e di microfono: "Spero che siate orgogliosi di voi stessi, ragazzi. Per favore, siate orgogliosi di tutto ciò che abbiamo ottenuto quando abbiamo deciso di sostenerci a vicenda e di sostenere il film. Non solo nella prima fase, ma anche dopo che abbiamo dovuto chiudere per colpa del Covid".

Come molte produzioni, anche quella di Red Notice ha dovuto fare i conti con la pandemia, ma al momento della riapertura hanno tutti potuto contare sul supporto di virologi e di misure di sicurezza adeguate. La fine delle riprese non sarebbe stata possibile, però, senza l'impegno di tutti i professionisti coinvolti.

Lavorare a Red Notice è stato quindi un'esperienza altamente significativa per The Rock, che durante il discorso ha dovuto prendersi un momento di pausa a causa dell'emozione, nel sottolineare come molti abbiano dovuto allontanarsi dalle loro famiglie per "combattere contro le estreme condizioni legate al Covid così da poter diventare orgogliosamente i più grandi lavoratori, che portano sempre a casa il risultato. Più di 800 membri della troupe, più di 2000 test Covid alla settimana, quarantena e isolamento per mesi".

Grazie all'impegno costante tutto sembra essere andato per il meglio, e l'attore ha celebrato la determinazione di tutti stappando una delle sue bottiglie di Teremana tequila (da lui prodotta) e dichiarando che ciascun membro della troupe avrebbe trovato due bottiglie in regalo nella loro stanza.

Anche Gal Gadot ha celebrato la fine delle riprese con foto dal set di Red Notice, un progetto molto sentito da tutti a quanto pare. Non vediamo l'ora di vedere il risultato su Netflix nel 2021.