Red Notice, la bomba di Netflix: il nuovo trailer con The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds!

A sorpresa, quasi a voler rispondere al freschissimo trailer di Uncharted appena pubblicato dalla Sony, Netflix presenta il trailer ufficiale di Red Notice, nuovo blockbuster action con protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Red Notice era stato presentato a TUDUM qualche settimana fa con la pubblicazione di una scena in anteprima, ma adesso quello che è stato descritto come il più costoso film mai realizzato da Netflix si presenta al pubblico con un filmato promozionale in piena regola: la storia parte con un 'red notice', un avviso rosso emesso dall'Interpol e riservato solo ai criminali internazionali di più alto livello, e vede il miglior profiler dell'FBI John Hartley (The Rock) dare il via ad un'indagine su scala globale che lo vedrà costretto a collaborare con il secondo più grande ladro d'arte del mondo Nolan Booth (Reynolds) per catturare la prima ladra più ricercata in circolazione, 'The Bishop' (Gadot).

Red Notice è la terza collaborazione tra Johnson e il regista Rawson Marshal Thurber, dopo Central Intelligence del 2016 e Skyscraper del 2018. Johnson e Thurber hanno sviluppato il nuovo film autonomamente, scatenando una guerra di offerte tra gli studi di Hollywood per i diritti di distribuzione: inizialmente a vincere fu la Universal, che però rifiutò il budget stimato di $150 milioni di dollari e lasciò il pacchetto al servizio di streaming on demand Netflix, che ha ottenuto i diritti di distribuzione a livello globale.

Red Notice uscirà il 12 novembre sulla piattaforma. Cosa ne pensate da questo trailer? Ditecelo nei commenti.