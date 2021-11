Red Notice arriva su Netflix, ma il regista sogna Marvel: vuole un film Wolverine vs Hulk!

Red Notice arriva da oggi su Netflix con un'avventura ricca d'azione e gran divertimento trainata da Dwayne 'The Rock' Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, ma il regista Rawson Marshall Thurber ha reso noto il suo sogno: dirigere un cinecomic Marvel su Wolverine vs Hulk.

Thurber ha parlato con The Playlist per sponsorizzare l'uscita del blockbuster netflixiano (a proposito, correte a dare un'occhiata al trailer finale di Red Notice), ma in breve, come sempre accade, la discussione si è spostata anche sui progetti futuri del regista. E, ovviamente, ad un certo punto è spuntata la Marvel: "Amo il Marvel Cinematic Universe, ma anche i film DC" ha dichiarato con diplomazia il regista. "Come molti ragazzi della mia età, sono cresciuto leggendo i fumetti... e devo dire che ci sarebbe in effetti una particolare storia ambientata nell'Universo Marvel che mi piacerebbe poter portare sullo schermo. E' un'idea folle, quindi chissà se accadrà mai, ma mi piacerebbe davvero tanto realizzare un film sullo scontro tra Hulk e Wolverine. Amo particolarmente il fumetto scritto da Damon Lindelof in cui viene raccontata la battaglia tra 'Ultimate Wolverine' e 'Ultimate Hulk'."

Il regista si è addentrato in un dettagliato paragone tra i due personaggi Marvel: "So che Wolverine è stato introdotto per la prima volta nei fumetti di Hulk, i due personaggi sono indissolubilmente legati: uno è l'oggetto inamovibile e l'altro è la forza inarrestabile. Sono un po' come lo Yin e lo Yang e, naturalmente, Logan e Bruce Banner rappresentano la perfetta incarnazione della 'maledizione dell'immortalità'. Penso che potrebbe venirne fuori un film davvero interessante."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, scoprite perché Red Notice è costato così tanto: si parla infatti del budget più alto speso da Netflix per un singolo film, $200 milioni di dollari.