Red Notice 2, ci sarà un sequel dell'amatissimo film Netflix con The Rock?

Quello di Red Notice è stato uno dei migliori debutti di sempre su Netflix. Il film con Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson, grazie anche a delle furbissime trovate di marketing in collaborazione con Domino's Pizza e Xbox, è infatti subito balzato in cima alla classifica della piattaforma. Ma ora tutti si chiedono: ci sarà un sequel?

Non c'è stata ancora nessuna conferma ufficiale in merito, ma tutti gli indizi fanno pensare di sì. Infatti il finale del film fa intendere che i tre personaggi potrebbero prendere presto parte a una nuova avventura. E' dunque chiaro che Netflix spera di farne un franchise, e probabilmente proprio per questo ha investito tanto su Red Notice che è uno dei film più costosi prodotti dalla piattaforma.

A rassicurarci sono anche le parole del regista Rawson Marshall Thurber, che nel corso di un'intervista con Googler si è detto pronto a continuare eventualmente il viaggio. "Credo che dipenda tutto dalla volontà di Reed Hastings, Ted Sarandos e Scott Stuber. Se Netflix vuole farlo e le star torneranno, io al momento sono disoccupato e ho la tecnologia di cui abbiamo bisogno. Quindi vedremo cosa succederà".

Anche gli attori sono sembrati favorevoli, in particolare Gal Gadot, che nel corso di un'intervista si è detta entusiasta all'idea di tornare a lavorare con i suoi colleghi. Dunque, ormai, l'annuncio del sequel sembrerebbe solo una questione di tempo.