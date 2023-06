Red Notice 2, Gal Gadot aggiorna i fan:'Ho letto la sceneggiatura e siamo entusiasti!'

Red Notice è uno dei più grandi successi di Netflix e sin dalla sua uscita sulla piattaforma streaming circolano voci sul sequel, ancora in cantiere a due anni di distanza dal primo film. Al momento però gli aggiornamenti sono pochi e da Netflix non arrivano novità significative sul seguito. Uno spiraglio l'ha aperto Gal Gadot.

Durante un'intervista rilasciata a Collider in merito al suo ultimo progetto, Heart of Stone, Gal Gadot ha parlato anche del futuro di Red Notice 2:"Ne stiamo parlando tutti. Non so se posso dire qualcosa! Ho già letto la seconda sceneggiatura e... Whoo! Ne siamo tutti molto entusiasti!".



Le parole di Gadot sulla sceneggiatura sono le prime informazioni sul film che circolano da ottobre, quando i produttori si espressero in questi termini sul franchise, dopo il successo di Red Notice:"Bene, abbiamo una sceneggiatura di Red Notice 2 e quasi 3. Il piano è, si spera, che Hiram [Garcia] ed io riuscissimo a fare quei film uno dopo l'altro. Ma riguarderà le sceneggiature, come ci sentiamo e cosa provano Dwayne, Gal e Ryan per gli script. Ma quel franchise è fantastico. E ovviamente Netflix lo vuole davvero e Rawson [Marshall-Thurber, il regista] è impegnato".



Dopo queste dichiarazioni il silenzio è calato sul progetto ma ora le parole della star di Wonder Woman potrebbero fornire qualche speranza ai fan.

Nel frattempo su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Red Notice, film disponibile su Netflix.