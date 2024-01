Red Hot Chili Peppers, annunciato il film biopic su Anthony Kiedis

Universal Pictures ha confermato la produzione di un film biografico sulla figura del frontman dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. La casa di produzione avrebbe acquisito i diritti dell'autobiografia del cantante uscita nel 2004 dal titolo Scar Tissue, omonimo di uno dei più grandi successi della band, uscito nel 1999.

Se nel 2025 uscirà il biopic su Michael Jackson, il 2024 segnerà l'inizio della produzione di un nuovo film biografico legato alla musica. Secondo quanto riporta Deadline, Kiedis parteciperà attivamente alla lavorazione del film nelle vesti di produttore, insieme a Brian Grazer e Guy Oseary. Nel libro, Kiedis racconta il proprio rapporto anticonvenzionale con suo padre, un uomo tossicodipendente che condivideva il consumo di droghe con il figlio.



L'autobiografia di Anthony Kiedis affronta anche la morte del chitarrista della band, Hillel Slovak, a causa di un'overdose di eroina a soli 26 anni. La pubblicazione fu fonte di diversi problemi in seno al gruppo, come raccontò anni fa lo stesso Anthony Kiedis, a causa della relazione che il frontman ebbe con la sorella di Flea, raccontata proprio nel libro.



"Ho avuto dei rimpianti per il libro per un po' perché ha causato un po' di dolore. Ma poi ho iniziato a vedere gli effetti positivi a lungo termine. La gente lo leggeva in ospedali, prigioni e scuole e stava avendo un effetto positivo" disse Kiedis al Sun "Mi sono reso conto che l'intero scopo di questo libro non era indirizzato a me ma dimostrare che qualcuno può toccare il fondo e risalire completamente, avere una vita produttiva, di successo, felice e interessante".



