Red, meglio o peggio degli altri film Pixar? Scopriamolo su Rotten Tomatoes!

Con Red Pixar sembra aver fatto nuovamente centro: lo storico studio d'animazione ha convinto proprio tutti con la storia di Mei Lee, la ragazzina condannata a trasformarsi in un enorme panda rosso ogni volta che prova imbarazzo o agitazione per qualche motivo. Ma come si traduce, in numeri, tutto questo entusiasmo?

In nostro aiuto, come sempre in questi casi, arriva Rotten Tomatoes: sul noto aggregatore di recensioni Red si distingue con un più che soddisfacente 95%, che pur rappresentando un punteggio eccellente fa sì che il film si piazzi solo al 12esimo in un'ipotetica classifica composta di soli film Pixar.

Meglio di Red, su Rotten Tomatoes, hanno infatti fatto film come Toy Story e Toy Story 2, solidi alle prime due posizioni della classifica con un punteggio del 100%, ma anche Alla Ricerca di Nemo (99%, terzo posto), Inside Out (99%, quarto posto) e Toy Story 3 (5 posto, 98%). Appena meglio dell'ultimo arrivato ha invece fatto Monsters & Co., fermo all'11esimo posto con il suo 96%, mentre al 13esimo posto troviamo il 95% di Soul (piccola curiosità: l'intera saga di Toy Story si trova nella top 10, con il quarto capitolo che occupa il settimo posto grazie al suo 97%).

Vedremo se Red crescerà o meno in questa speciale classifica: quel che è certo è che, anche stavolta, i ragazzi di Pixar potranno brindare ad un altro, strepitoso successo! Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Red.