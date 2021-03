Red Dead Redemption diventerà un film? L'improbabile rumor manda i fan in delirio

I videogiochi rappresentano sempre più una validissima fonte di idee per il cinema: nel corso degli anni abbiamo avuto molteplici prove di quanto un videogioco basato su un solido comparto narrativo possa offrire ottimi spunti per una trasposizione cinematografica, e Red Dead Redemption fa sicuramente parte di questa categoria.

Entrambi i capitoli della saga sviluppata da Rockstar, oltre che nello sconfinato open world, hanno infatti in una storia matura, profonda e dolorosa il proprio punto di forza più grande: tanto John Marston quanto Arthur Morgan sono personaggi che varrebbe assolutamente la pena vedere sul grande schermo, così come villain e comprimari del calibro di Dutch, Micah, Sadie e così via.

Poche ore dopo la notizia di un film in lavorazione su Ghost of Tsushima, dunque, il rumor sul probabile arrivo di un film ispirato a Red Dead Redemption ha fatto esultare i fan di tutto il mondo: purtroppo, però, le voci attualmente sembrano essere totalmente prive di fondamento. Meglio non disperare, comunque: l'epica saga ambientata nel far west ha tutte le carte in regola per diventare un film con i fiocchi, per cui non ci stupiremmo se tra qualche tempo qualcuno dovesse sul serio dare il via a un progetto del genere! E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un film su Red Dead Redemption? Diteci la vostra nei commenti.