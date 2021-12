Red Dead Redemption 2: Henry Cavill pronto per il live action del celebre videogioco!

Henry Cavill è forse l'attore che più di ogni altro sembra disposto a prestare il suo volto ad eventuali adattamenti di videogames che hanno riscosso un grosso successo negli ultimi anni. Ciò è dimostrato non solo dal ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher, ma anche dalle sue ultime parole su Red Dead Redemption 2.

Intervistato da Game Reactor all'evento organizzato proprio per la serie Netflix, l'attore inglese ha detto che vorrebbe prendere parte ad un eventuale film dedicato al videogioco action-adventure del 2018. Cavill ha infatti ammesso di aver iniziato da poco a giocare a Red Dead Redemption 2 e di esserne rimasto così tanto colpito da volerne realizzare un live-action prima di subito.

"Hmmm.. è una bella domanda", ha detto Cavill a Game Reactor. "Beh, questo è complicato, perchè in questi casi devi mettere insieme le problematiche derivante dai diritti d'autore e gli scopi di un'azienda, che è una cosa difficile da fare, quindi certamente non voglio mettermi a creare problemi su questo genere di cose, ma ci sono molti di giochi là fuori... In realtà ho iniziato a giocare a Red Dead Redemption 2, so di essere un po' in ritardo su questo, ma ho iniziato a giocarci e mi sto davvero divertendo. Quindi penso che sarebbe divertente trasformarlo in un film".

Tra l'altro, proprio qualche giorno fa, Henry Cavill si è detto pronto anche per un eventuale serie tv di Mass Effect. Insomma, quello che molti vorrebbero come prossimo James Bond sembra essere molto più attratto dal mondo dei videogiochi che da quello dell'agente segreto di Sua Maestà. Voi in quale ruolo di Red Dead Redemption 2 lo vedreste bene? Ditecelo nei commenti.