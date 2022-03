Red è davvero un nuovo capolavoro targato Pixar? Scopritelo nella nostra videorecensione!

Pixar ci ha abituato, negli anni, standard decisamente elevati: da Toy Story a Luca, passando per Soul, Inside Out, Wall-E, Up e tanti altri ancora, la casa di produzione statunitense ci ha regalato un capolavoro dietro l'altro, incappando in rarissimi passaggi dimenticabili. In quale categoria, dunque, va ad inserirsi questo Red?

Le prime recensioni di Red apparse online all'arrivo del film su Disney+ sembrano non avere dubbi: il film diretto da Domee Shi è effettivamente un altro capolavoro perfettamente in linea con la lunga tradizione di Pixar, al pari dei suoi illustri predecessori. Noi, nel frattempo, vi abbiamo detto la nostra in una nuova videorecensione pubblicata sul nostro canale YouTube: per conoscere il nostro parere vi basterà, come al solito, cliccare su play e far partire il video!

Con Red Pixar si è posta un obbiettivo tutt'altro che facile: il film si muove su terreni molto delicati, andandoci a raccontare la storia di Mei Lee, ragazzina che tenta di fare i conti con la propria adolescenza e con le enormi aspettative riposte in lei da sua madre. La nostra protagonista ha però una particolarità: ogni volta che s'imbarazza si trasforma in un enorme panda rosso!

E voi, cosa ne pensate? Avete già visto il nuovo film Pixar? Diteci la vostra nei commenti! In queste ore, intanto, una recensione di Red è stata rimossa dal web perché ritenuta offensiva e sessista.