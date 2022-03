Red arriva su Disney Plus: 5 capolavori Pixar da recuperare in streaming sulla piattaforma

Red sta per uscire su Disney Plus, e in attesa dell'esordio previsto per venerdì 11 marzo vi consigliamo 5 capolavori Pixar da recuperare in streaming se siete abbonati alla popolare piattaforma della Disney.

Ecco la lista dei titoli da non perdere:

Wall-E di Andrew Stanton: per alcuni il miglior film Pixar di sempre, Wall-E è la storia di un robottino rimasto solo sulla Terra, pianeta ormai abbondato dagli esseri umani a causa dell'eccessivo inquinamento. Per altre letture recuperate il nostro speciale Everycult su Wall E.

di Andrew Stanton: per alcuni il miglior film Pixar di sempre, Wall-E è la storia di un robottino rimasto solo sulla Terra, pianeta ormai abbondato dagli esseri umani a causa dell'eccessivo inquinamento. Per altre letture recuperate il nostro speciale Everycult su Wall E. Luca di Enrico Casarosa: il nuovo corso della Pixar sotto la guida di Pete Docter come direttore creativo sta ponendo l'accento su due aspetti, il regista esordiente o alle prime armi (pensate alla stessa Domee Shi di Red) e il lato autobiografico della storia (anche Soul, diretto da Docter, è firmato da Kemp Powers e basato su ricordi d'infanzia dello sceneggiatore) e Luca di Enrico Casarosa racchiude splendidamente questo senso di 'rinnovamento'.

di Enrico Casarosa: il nuovo corso della Pixar sotto la guida di Pete Docter come direttore creativo sta ponendo l'accento su due aspetti, il regista esordiente o alle prime armi (pensate alla stessa Domee Shi di Red) e il lato autobiografico della storia (anche Soul, diretto da Docter, è firmato da Kemp Powers e basato su ricordi d'infanzia dello sceneggiatore) e Luca di Enrico Casarosa racchiude splendidamente questo senso di 'rinnovamento'. Toy Story di John Lasseter: innovazione per il futuro e rispetto della tradizione sono due temi fondamentali in Red, ma sono temi portanti di tutta la produzione pixariana fin dagli albori con Toy Story di John Lasseter. E' proprio in questo film che vennero piantate le basi di un dogma dei film Pixar - nei quali un momento fondamentale della trama narrativo viene sempre affidato all'immagine dentro l'immagine, alla tecnologia come magazzino delle verità e proiettore dei ricordi - tramite la scena leggendaria di Buzz Lightyear che rivede sé stesso in una pubblicità in tv.

di John Lasseter: innovazione per il futuro e rispetto della tradizione sono due temi fondamentali in Red, ma sono temi portanti di tutta la produzione pixariana fin dagli albori con Toy Story di John Lasseter. E' proprio in questo film che vennero piantate le basi di un dogma dei film Pixar - nei quali un momento fondamentale della trama narrativo viene sempre affidato all'immagine dentro l'immagine, alla tecnologia come magazzino delle verità e proiettore dei ricordi - tramite la scena leggendaria di Buzz Lightyear che rivede sé stesso in una pubblicità in tv. Coco di Lee Unkrich: l'incontro tra il vecchio e il nuovo, tra il classico e il moderno, tra il passato e il futuro che sono i due poli dentro cui si muove la produzione della Pixar ha una tappa fondamentale anche in Coco, vincitore di due premi Oscar e nel quale, ancora una volta, il protagonista scoprirà una grande verità su sé stesso e sul suo mondo attraverso l'immagine nell'immagine.

di Lee Unkrich: l'incontro tra il vecchio e il nuovo, tra il classico e il moderno, tra il passato e il futuro che sono i due poli dentro cui si muove la produzione della Pixar ha una tappa fondamentale anche in Coco, vincitore di due premi Oscar e nel quale, ancora una volta, il protagonista scoprirà una grande verità su sé stesso e sul suo mondo attraverso l'immagine nell'immagine. Up di Pete Docter: candidato a ben cinque premi Oscar (inclusi miglior film dell'anno, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio), è ancora oggi uno dei titoli più acclamati della Pixar, vincitore della statuetta per il miglior film d'animazione e per la miglior colonna sonora. E' la storia di un vecchio e di un bambino e del loro mirabolante viaggio a bordo della casa volante verso le mitologiche Cascate Paradiso in Sud America.

Ricordiamo l'appuntamento conper tutti gli abbonati al servizio senza costi aggiuntivi.