Red, 5 dettagli del film Pixar che non avete notato

Tra le varie uscite della Pixar previste in questo periodo c'è anche Red, che ha debuttato l'11 Marzo su Disney+. Il film ha riscosso un ottimo successo grazie alla sua trama in grado di coinvolgere grandi e piccini. Oggi noi vi facciamo notare 5 dettagli ed easter egg nel film che forse non avete visto.

L'ADESIVO DI NEMO

La Pixar, così come la Disney, inserisce sempre riferimenti ai suoi vecchi film nelle nuove pellicole. E in effetti lo fa anche in Red. Infatti nella scena in cui le ragazze sono in bagno e inventano il piano per vedere i 4*Town in concerto, sullo sfondo vediamo la porta, sulla quale c'è uno sticker di Nemo!

IL RIFERIMENTO A LIGHTYEAR

E non solo riferimenti a cose vecchie: sullo skateboard di Miriam c'è infatti un adesivo di Lightyear, film sul personaggio di Toy Story in arrivo.

IL FURGONE DEL PLANET PIZZA

E a proposito di Toy Story: lo avevate notato il furgoncino del Pizza Planet parcheggiato in strada quando Mei in versione panda rosso corre al concerto? Questo mezzo è presente in quasi ogni film Pixar.

NIGHTFALL

Nightfall è il libro che Priya ha tra le mani sin dall'inizio del film. Se guardate bene la copertina noterete che lui è un vampiro, e che c'è una grande somiglianza con... Twilight!

BAO

Non manca, infine, la reference ai vecchi lavori della regista Domee Shi. In particolare a un cortometraggio Pixar del 2018 da lei diretto in cui c'è Bao, che vediamo spesso anche nel corso di Red.

Avevate notato tutti questi riferimenti? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto molti fan si pongono una domanda: perché Red non è arrivato in sala?