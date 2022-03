Red 2 si farà? Cosa sappiamo sul possibile sequel del film Pixar

Red è finalmente arrivato su Disney+, e ha fatto discutere critica e pubblico su una questione importante: il film è inappropriato per le adolescenti? Secondo alcuni sì, secondo altri invece è proprio ciò di cui c'era bisogno. In ogni caso è impossibile non affezionarsi alle protagoniste della pellicola, tanto da chiedersi: ci sarà un sequel?

Non c'è ancora stata una conferma circa un possibile secondo capitolo delle avventure di Mei Lee. In ogni caso la volontà da parte delle doppiatrici ci sarebbe. In particolare Sanda Oh, che dà la voce alla madre della protagonista, avrebbe detto a CinemaBlend di essere interessata a un possibile sequel, in cui magari, a suo parere, si potrebbe esplorare "la vita di Mei negli anni del college", o ancora meglio, "vedere Mei nei panni di mamma". Dunque si tratterebbe non solo di capire come ha gestito il panda, ma se ha imparato la lezione fino in fondo.

Non sarebbe la prima volta che un film Pixar ottiene un sequel, e la regista Domee Shi ha dichiarato insieme alla produttrice Lindsey Collins che sarebbe "aperta alla possibilità", anche se nessuna delle due è stata ancora contattata affinché ciò accada. Non ci resta, dunque, che attendere.

A voi piacerebbe vedere un sequel del film? Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato di Red nella nostra recensione della pellicola!