Quanti record ha stabilito Everything Everywhere all at once? Tutti i primati da Oscar

I vincitori degli Oscar 2023 sono stati essenzialmente trainati da Everything Everywhere all at once, film rivelazione della stagione prodotto da A24 che ha stabilito diversi primati agli Academy Awards.

Quanti record ha stabilito agli Oscar Everything Everywhere all at once? Davvero tanti, neanche a dirlo, a riprova dell'amore che l'Academy ha provato nei confronti del film dei Daniels, che qualche ora prima delle cerimonia era già diventato il film con più prime della storia del cinema, superando Il signore degli anelli: Il ritorno del re. Ma vediamo insieme quali primati ha raggiunto il film agli Oscar 2023.

Anzitutto, le statuette vinte: il film si è aggiudicato ben 7 Oscar, Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista per Michelle Yeoh (prima interprete asiatica a ottenere la statuetta in questa categoria), Miglior attore non protagonista per Ke Huy Quan, Miglior attrice non protagonista per Jamie Lee Curtis, Miglior sceneggiatura originale, firmata sempre dai Daniels, e Miglior montaggio, realizzato da Paul Rogers, diventando in questo modo il primo film da Gravity del 2013 a vincere sette Academy Awards e il vincitore dell'Oscar al miglior film con più premi da Slumdog Millionaire del 2008. Inoltre, è diventato solo il terzo film della storia a vincere in tre categorie di recitazione, dopo A Streetcar Named Desire (1951) e Network (1976).

Proseguendo, Everything Everywhere è diventato il terzo film nella storia a vincere miglior regia con un duo di registi, con i Daniels che hanno raggiunto Robert Wise e Jerome Robbins, vincitori dell'Oscar alla miglior regia per West Side Story, e naturalmente i fratelli Coen per Non è un paese per vecchi; Everything è anche il primo film della storia a vincere cinque dei sei Oscar più importanti: Accadde una notte, Qualcuno volò sul nido del cuculo e Il silenzio degli innocenti vinsero miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, miglior attrice e miglior attore, i cosiddetti 'Big Five', mentre Everything Everywhere - pur non avendo vinto in miglior attore (dove non era candidato) - ha trionfato in miglior attrice non protagonista e miglior attore non protagonista.

Everything Everywhere è tornato al cinema in Italia in queste giorni, cliccate sul link evidenziato per scoprire le sale dove recuperarlo.