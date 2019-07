E' record per Spider-Man: Far From Home con un martedì d'esordio da 39 milioni

Spider-Man: Far From Home seguirà le vicende di Avengers: Endgame e avrà il compito di concludere la fase 3 del MCU e l'intera Infinity Saga. Diretto nuovamente da Jon Watts, il film arriverà nelle sale italiane tra un settimana esatta, il 10 luglio . Qui trovate il nostro approfondimento su Mysterio e il Multiverso , due delle novità più attese della pellicola.

Gli analisti ora indicano un potenziale primo weekend da almeno 125 milioni , con la possibilità di raggiungere i 150 milioni in caso di un aiuto dal passaparola: il film è stato ben accolto dalla critica - è ufficialmente certificato fresh su Rotten Tomatoes con uno score del 93% - e al momento sta andando molto bene anche nel botteghino asiatico con 111 milioni raccolti tra Cina, Giappone e Hong Kong.

Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe ha esordito leggermente al di sotto delle ultime previsioni del box office che parlavano di 40-48 milioni, ma è comunque riuscito a spodestare il record ottenuto - guarda un po' - da The Amazing Spider-Man 2 nel 2012 (35 milioni).

A conferma degli ottimi risultati ottenuti alle anteprime di mezzanotte , Spider-Man: Far From Home prosegue la sua straordinaria corsa al box office con un martedì record da 39,2 milioni di dollari.

Altri contenuti per Spider-Man: Far From Home