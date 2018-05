Record per le prevendite cinesi di Infinity War, piani alternativi per Falcon e Civil War

Dopo aver sbancato i botteghini di tutto il mondo, Avengers: Infinity War si appresta a uscire in Cina dove, svela il The Hollywood Reporter, ha battuto il record per le prevendite.

Infatti, il sito spiega che la pellicola dei fratelli Russo ha battuto il record delle prevendite cinesi con 47.5 milioni di dollari; cosi Infinity War ha superato il record precedente detenuto da Monster Hunt 2 e soprattutto da Fast & Furious 8 (25 milioni).

ATTENZIONE! SPOILER!

Intanto, parlando in svariate interviste, gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely hanno svelato che, almeno nei piani iniziali, c'era una sorta di reunion tra Captain America ed Iron Man post-Civil War ma che è stata tagliata per un motivo logico: "Nella nostra prima stesura, l'idea era di riaverli nella stessa stanza insieme. E affrontavano quello che era accaduto nel film precedente. Ma questo rallentava la ricerca delle Gemme dell'Infinito da parte di Thanos per affrontare i problemi delle altre pellicole. Ma ci è sembrato chiaro più scrivevamo le scene e sebbene lo volevamo, che questo doveva essere un film su Thanos e sulla minaccia che rappresentava per i Vendicatori".

Parlando di piani alternativi per Avengers: Infinity War, i due hanno svelato inoltre: "C'era una versione in cui Spider-Man non andava nello spazio, ma ci finiva Falcon. Era divertente, interessante... è sempre bello avere questi personaggi in situazioni differenti ma in quella versione non c'era quella emotività che c'è ora con Spider-Man e Iron Man".