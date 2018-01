Record Paddington 2! Il film ha il rating più alto mai visto su Rotten Tomatoes!

Un punteggio così sunon si era mai visto! E' lo stesso sito di rating a rivelare la notizia tramite un articolo scritto per l'occasione: Paddington 2 è il film che ha ottenuto il punteggio più alto di sempre! E il regista commenta la notizia.

Iniziamo dai numeri; Paddington 2 si è aggiudicato uno score di 100%! Il migliore, l'insuperabile, basato su 165 review. Ed è stato il primo in assoluto da quando questo metro di valutazione, il Tomatoemeter, ha preso così piede nell'industria dell'intrattenimento cinematografico, tanto da far diventare il rating di Rotten Tomatoes, una sorta di "sibilla" sull'andamento delle pellicole, prima ancora che queste vengano trasmesse in sala.

E dunque Paddington, almeno a detta loro, dovrebbe essere il film più riuscito di sempre. Vediamo cosa ha dichiarato al riguardo il regista della pellicola, Paul King, in questa dichiarazione scritta:

"I film di Paddington sono veramente una specie di parto d'amore. Ci sono persone che spendono un sacco di tempo a mettere tutto il loro amore e la loro professionalità, lavoro che dura anche anni, cercando di disegnare al meglio ogni fotogramma (a mano), e siamo così grati dall'accoglienza caldissima e dalla risposta positiva che abbiamo ricevuto finora. Spero che questo continui ad ispirare le persone, a farle andare al cinema a vedere con i loro occhi se è vero o no che un animale parlante può essere o meno così accattivante e anche a verificare se Hugh Grant può effettivamente sembrare paurosamente attraente, pur se vestito da suora."