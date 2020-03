Record negativo al box office: peggior incasso di sempre per i cinema italiani

I numeri sono impietosi e certificano l'emergenza nella quale anche il settore cinematografico è piombato in seguito all'emergenza Coronavirus. Con un 79% in meno rispetto al precedente - e già drammatico - week-end, il box office italiano ha fatto registrare un record negativo d'incasso, con soli 439.515 euro incassati nel fine settimana.

Per quanto riguarda gli incassi nella giornata di ieri è il film di Giorgio Diritti, Volevo nascondermi, a guidare la classifica, con 90.532 euro incassati nell'ultimo week-end, che aumenta a 115.906 euro il totale degli incassi del film,

Al secondo posto l'horror The Grudge, con 51.846 euro, seguito da Bad Boys for Life, che ha fatto registrare 39.220 euro nel solo week-end dell'8 marzo.



Ricordiamo che la giornata di ieri è stata l'ultima, in seguito al decreto ministeriale firmato dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che impone restrizioni che coinvolgono anche il mercato cinematografico. Nella direttiva si legge:"Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività".

Al momento le sale americane non risentono del Coronavirus; il nuovo film Disney/Pixar Onward ha debuttato in testa negli USA. Il box office è ai minimi storici e ciò è riscontrabile anche con alcuni risultati; a Memorie di un assassino è bastato un incasso di 2000 euro per entrare nella top 10.