Record di lunedì per Infinity War: ha superato Justice League! Ecco una scena tagliata!

Avengers: Infinity War sta letteralmente sbancando i botteghini di tutto il mondo: ha, infatti, esordito al box-office mondiale con addirittura 640.9 milioni di dollari, una cifra record. E ora ha anche stabilito un nuovo record per il primo lunedì in USA nel mese di aprile.

Nella giornata di lunedì, il cinefumetto dei Marvel Studios ha incassato 25.2 milioni di dollari battendo il precedente record di aprile di 14 milioni stabilito da Fast & Furious 7 nel 2015. Il record di lunedì imbattuto ad oggi resta a Black Panther, che ne aveva incassati 40.1 milioni nel mese di febbraio. A livello internazionale ne aggiunge 60.3 di milioni per un totale globale di 725.5 milioni.

Con i 25 milioni del lunedì, in soli sei giorni dal suo debutto nelle sale internazionali, Avengers: Infinity War ha ufficialmente superato Justice League che, a fine corsa al botteghino, aveva totalizzato in totale 657.9 milioni di dollari, diventando il film della DC ad aver incassato di meno in questi anni.

Intanto, addentrandoci nel territorio degli spoiler, sono apparse in rete delle immagini della linea di giocattoli della HASBRO dedicata alla pellicola in cui vediamo... una sequenza tagliata. Il giocattolo mostra Hulk venire fuori dall'Hulkbuster! Questa cosa, nel montaggio finale, non accade e Bruce Banner è l'unico a pilotare la Hulkbuster; inoltre il film afferma che Hulk ha paura di uscire dopo esser stato battuto violentemente da Thanos. Trovate le immagini qui sotto.