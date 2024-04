Quali sono i record di C'è ancora domani in tv e streaming? Numeri impressionanti

Dopo il record di nomination ai David di Donatello 2024, il fenomeno del 2023 C'è ancora domani di Paola Cortellesi continua a far registrare numeri impressionanti dopo il suo approdo in tv e in streaming.

Dopo una settimana di programmazione su Sky e NOW (il film è disponibile anche su Netflix per tutti gli abbonati alla piattaforma) C'è ancora domani ha sfiorato la cifra di 1 milione e mezzo di spettatori medi (1 milione 446 mila), più che raddoppiando l’eccellente debutto del giorno di Pasqua (714 mila spettatori medi) e confermandosi il titolo più visto su Sky Cinema dai tempi di Natale 2021.

Questo risultato a dir poco eccezionale continua la striscia positiva del film, che nel corso del 2023 ha lasciato di stucco l'industria cinematografica italiana con un successo senza precedenti al box office, un incasso di oltre 36 milioni di euro che è valso il nono posto della top ten dei migliori incassi di tutti i tempi al box office italiano e il quinto posto nella classifica dedicata alle produzioni nazionali.

Nel frattempo, in questi giorni C'è ancora domani ha ricevuto 19 candidature ai David di Donatello, un record per un’opera prima: Miglior film, Miglior esordio alla regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attore protagonista a Valerio Mastandrea, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano, Miglior attore non protagonista a Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.

Per altri contenuti scoprite la classifica dei migliori incassi al box office italiano.

Su I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti di oggi.