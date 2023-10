Quanti record al box office ha battuto Five Nights at Freddy's? Tutti i numeri ufficiali

Quanti record al box office ha battuto Five Nights at Freddy's? Otto anni dopo essere stato annunciato da Blumhouse, l'adattamento cinematografico del famoso videogame è finalmente arrivato sul grande schermo, ottenendo un successo clamoroso al botteghino.

Il responso del pubblico e dei fan è stato a dir poco caloroso, tanto che Five Nights at Freddy's è ufficialmente diventato la più grande apertura globale della storia di Blumhouse, andando ben oltre il precedente record stabilito da Halloween nel 2018 e incassando 132 milioni di dollari a livello globale. Ma, come se non bastasse, questo straordinario risultato è stato solo la punta dell'iceberg.

Five Nights at Freddy's infatti ha avuto anche il weekend di apertura più alto per un film horror diretto da una donna, incassando 78 milioni di dollari al botteghino nazionale. Questa cifra corrisponde anche al più grande weekend di apertura nazionale nella storia di Blumhouse, nonché al più grande weekend di apertura per un film classificato PG-13. Le uniche uscite horror che sono riuscite ad siglare un debutto migliore di Five Nights at Freddy's sono stati i due capitoli di It, con Bill Skarsgård nel ruolo del crudele clown mangiatore di bambini, Pennywise.

Una grande vittoria per Blumhouse, insomma, che tra l'altro arriva nel momento perfetto per lo studio, che in queste settimane aveva bisogno di rialzare la testa dopo gli incassi al di sotto delle aspettative de L'esorcista: Il credente.