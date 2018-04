Record! Avengers: Infinity War debutta con 630 milioni... e Black Panther torna in top 5

Avengers: Infinity War non è soltanto il terzo film della storia ad aver incassato 100 milioni di dollari in un solo giorno, ma è anche la pellicola che ha incassato di più nel primo week-end di programmazione in tutto il mondo da... sempre!

Avengers: Infinity War ha debuttato in tutto il mondo con ben 630 milioni di dollari, superando il precedente record stabilito con 541.9 milioni da Fast & Furious 8. Il film dei fratelli Russo ha totalizzato una cifra importantissima nel primo week-end di programmazione senza contare la Cina, in cui il cinecomic uscirà il prossimo 11 maggio.

In madrepatria, dopo aver debuttato con 106 milioni venerdì (n° 2 di tutti i tempi), ha incassato 83 milioni sabato (n°1 di tutti i tempi), 61 milioni domenica (n°1 di tutti i tempi) per un totale di 250 milioni di dollari. Stiamo parlando di un record: è il film che ha incassato di più in madrepatria nel suo primo week-end di programmazione, battendo i 248 milioni totalizzati qualche anno fa da Star Wars - Il Risveglio della Forza.

A livello internazionale il film debutta con 380 milioni, il secondo incasso più alto della storia: il primo è di Fast & Furious 8 con 443 milioni di dollari, ma che contava anche i 185 milioni dal mercato cinese.

Grazie a questo risultato, il Marvel Cinematic Universe ha superato quota 15.39 milioni al botteghino mondiale.

In una nota a margine, Black Panther non solo ha superato Star Wars - Gli Ultimi Jedi questo week-end, incassando globalmente 1.333 miliardi ed ottenendo il nono posto dei film che hanno incassato di più, ma è tornato anche in top 5: risale al quinto posto con 4.3 milioni. Un risultato incredibile.