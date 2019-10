Il reboot di The Grudge ha finalmente il suo primo trailer ufficiale

Tempo di reboot anche per un altro classico recente dell'horror, quel The Grudge che nel 2004 riuscì con un buon riscontro di critica e pubblico a portare nelle sale americane la storia narrata nel giapponese Ju-on: Rancore l'anno precedente ad opera dello stesso regista Takashi Shimizu.

Il primo trailer ufficiale del film prodotto da Sam Raimi è stato rilasciato poche ore fa, in versione originale e doppiata in italiano. Nel filmato, della durata di un paio di minuti, facciamo conoscenza con la giovane detective Muldoon (Andrea Riseborough) a cui toccherà tentare di mettersi in salvo dalla presenza demoniaca che infesta una casa e che sembra perseguitarla.

Il film sarà diretto da Nicholas Pesce (The Eyes of my Mother, Piercing) che ha già preso le distanze dalle precedenti versioni della storia, dichiarando che il suo The Grudge sarà completamente differente rispetto a quanto già visto in passato. Del cast fanno invece parte, oltre alla già nominata Andrea Riseborough, anche Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye e Jacki Weaver.

Il film è atteso per il debutto in sala il prossimo 31 gennaio e solo un paio di settimane fa ha ufficialmente ricevuto la denominazione rated-R. Non resta che attendere il nuovo anno per scoprire se ci sarà effettivamente da aver paura.