Il reboot di Sleepy Hollow avrà molti più elementi del libro: parola della regista

Paramount ha annunciato un nuovo film di Sleepy Hollow e mentre ottobre si avvicina e un rewatch al classico di Tim Burton del 1999 sul Cavaliere senza Testa è d'obbligo cerchiamo di capire se il nuovo progetto di Lindsey Anderson Beer sarà vicino all'omonimo di Washington Irving.

Nella stagione sempre più florida dei reboot di grandi classici, Sleepy Hollow ha il suo posto d'onore. A dargli nuova linfa sarà la regista di Pet Sematary: Bloodlines, sequel del rebot del 2019 dell'omonimo film tratto dal romanzo del maestro dell'orrore Stephen King. L'intento di Anderson Beer sarà quello di dare maggiore risalto ad alcuni elementi presenti nel racconto di Irving, ma assenti perlopiù sul grande schermo: "Ci sono così tante cose che non vengono esplorate nei film e che molti fan non sanno perché non hanno letto il libro o non lo ricordano perché hanno letto il libro troppo tempo fa - ha raccontato la regista a Collider - anche con Bloodlines mi è successo, pensando a Pet Sematary".

Prendiamo come esempio il cult Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton. In "The Legend of Sleepy Hollow" di Irving, ci sono alcune differenze sostanziali con la storia più pop che vede protagonista Johnny Depp e Christina Ricci. Nel racconto, infatti, Ichabod Crane è un insegnante e non un agente di polizia: tra i suoi obiettivi c'è la mano di Katrina Van Tassell, e ciò spinge La leggenda di Sleepy Hollow più verso intrighi amorosi che verso il genere horror come nel film. Lo stesso Crane viene colpito dallo stesso Cavaliere Senza Testa per poi sparire nel nulla. Insomma qualche differenza c'è sempre tra film e racconto: come saprà giostrarsi Anderson Beer?

Nell'attesa di scoprire di più sul reboot di Sleepy Hollow potete dare un'occhiata al lavoro della regista nel trailer di Pet Sematary:Bloodlines.