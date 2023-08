Che fine ha fatto il reboot di RoboCop? Parla il regista

In occasione dell'uscita del suo ultimo film, Gran Turismo, Neill Blomkamp è tornato a parlare di un progetto nel quale era stato coinvolto nel 2018 ma che aveva deciso di abbandonare un anno dopo: Robocop. Il regista ha finalmente svelato i motivi della sua scelta.

Mentre Gran Turismo sembra non ingranare la marcia al botteghino, il regista ha raccontato finalmente l'approccio che avrebbe avuto ad un possibile film su Robocop parlando di come, il suo obiettivo sarebbe stato quello di rendere omaggio all'originale. Il modo in cui, nelle sue pellicole precedenti, si era ritrovato a raccontare atmosfere fantascientifiche e distopiche sembrava rendesse Blomkamp il regista più adeguato per far rivivere un franchise così amato come quello di Robocop.

"Questo è l'unico film che avrei mai fatto in cui avrei provato a simulare sostanzialmente lo stile di regia di Paul Verhoeven", ha raccontato il regista, riferendo allo stile registico dell'autore originale di Robocop. "Volevo che sembrasse come se fosse successo il giorno dopo. Come se Dick Jones fosse caduto dalla finestra lunedì, la storia sarebbe stata ambientata martedì. Farlo iniziare letteralmente la mattina dopo. Quindi un seguito diretto, esattamente in lo stesso stile." ha concluso.

Pare che le prospettive produttive siano state cambiate puntando sulla realizzazione di una serie tv prequel di Robocop. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!