Il reboot di Kick-Ass si farà! 'Non ci saranno i personaggi dei vecchi film'

Il regista del franchise Kick-Ass, Matthew Vaughn, ha confermato che nel reboot non ci saranno i vecchi personaggi presenti negli altri film, anche se lascia aperta una porta per il futuro. Vaughn ne ha parlato al panel del Comic-Con di New York nel corso del weekend appena trascorso, intervistato da Entertainment Weekly.

"Kick-Ass ha cambiato la percezione delle persone di cosa sia un film di supereroi. Lo stiamo facendo di nuovo. Nessuno degli altri personaggi degli altri Kick-Ass è presente, anche se ci piacerebbe riaverli dopo il reboot. Non posso davvero parlarne ma è divertente!" ha dichiarato Vaughn.



Il film del 2010, diretto da Matthew Vaughn, che co-scrisse la sceneggiatura con Jane Goldman basata sul fumetto di Mark Millar e John Romita Jr., e con protagonisti Aaron Taylor-Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloë Grace Moretz, Mark Strong e Nicolas Cage.

Nel sequel del 2013 si unì al cast anche Jim Carrey nei panni di Sal Bertolinni.



Nel 2018 Matthew Vaughn iniziò a parlare di un reboot, con l'ipotesi di Patience Lee, madre single afroamericana che nei fumetti assume il ruolo di vigilante, come possibile nuova protagonista.



Il regista ha dichiarato che il reboot di Kick-Ass sarà ancora più folle, rispetto ai precedenti due lungometraggi che hanno lanciato la carriera di Aaron Taylor-Johnson.



Le riprese del riavvio di Kick-Ass sono pronte e nelle prossime settimane vi terremo aggiornati sulle possibili novità rispetto al progetto.