Il reboot di Jay & Silent Bob potrebbe avere il suo panel al San Diego Comic-Con!

Oltre al Marvel Cinematic Universe, It: Capitolo Due, Top Gun: Marverick e alla reunion di Game of Thrones, i fan che arriveranno al San Diego Comic-Con potrebbero trovarsi a vedere anche un panel riservato alla presentazione del reboot di Jay & Silent Bob.

Devono ancora essere rivelati i maggiori dettagli della presenza del film in calendario - come la partcipazione relativa ai vari attori coinvolti come Rosario Dawson, Jason Lee, il da poco unitosi al cast Chris Hemsworth, Justin Long, e Shannon Elizabeth - ma Kevin Smith è seriamente intenzionato a far sì che il suo ritorno alla regia riceva l'accoglienza che merita davanti al pubblico di San Diego. Smith ha anche stretto una collaborazione con IMDB per un contest i cui vincitori potranno accedere a IMDboat in qualità di ospiti del regista, che è considerato alla stregua di una sorta di istituzione al Comic-Con (insieme al collega Joss Whedon) e ogni anno fa registrare la sua presenza in Sala H dove ha modo di presentare il suo consueto panel riservato a An Evening with Kevin Smith.

Il regista ha recentemente dichiarato che Jay & Silent Bob citerà apertamente Captain Marvel, dato che il film dei Marvel Studios ha omaggiato il film del regista, Generazione X, la cui sceneggiatura Stan Lee legge in una scena del film durante il suo cameo abituale. Non è ancora stata rivelata la data di uscita di Jay & Silent Bob, ma è probabile che il film arrivi prima della fine del 2019.

Nel frattempo, Smith è intervenuto su Twitter per celebrare il 30° anniversario dell'uscita nelle sale americane del Batman di Tim Burton, avvenuta il 23 giugno 1989, ricordando di averlo visto proprio la sera della prima.