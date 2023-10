Il reboot di Guida Galattica per Autostoppisti si farà? Ecco cosa sappiamo

Nel 2019, Hulu annunciò una serie reboot di Guida Galattica per Autostoppisti ma da allora, non si seppero più notizie del progetto, ramo del franchise di Douglas Adams. Nato da una serie radiofonica, Guida Galattica per Autostoppisti divenne poi una serie di romanzi, un videogame e infine un film.

L'annuncio di una serie TV reboot aveva donato gioia ai fan: Hulu, infatti, aveva dichiarato che una sitcom era in fase di sviluppo e avrebbe visto Carlton Cuse (showrunner di Lost) al comando della regia. Ma come tutte le produzioni "maledette" dalla pandemia del Covid-19, le riprese hanno avuto molti e molti rinvii fino al 2021 quando era stato annunciato l'avvio ufficiale. Poi è calato il silenzio stampa. Ma una serie TV su Guida Galattica per Autostoppisti si farà?

Trovare una risposta sembrerebbe, al momento, molto difficile in quanto Hulu non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito e la serie TV non si trova sul suo sito web malgrado il film del 2005 sia disponibile per lo streaming. Ma possiamo fare delle ipotesi: sembrerebbe chiaro che Cuse non faccia più parte del progetto per via degli intensi impegni degli ultimi anni con Locke & Key di Netflix e Five Days at Memorial targato Apple TV+. Anche Jason Fuchs, inizialmente associato alla serie reboot di Guida Galattica per Autostoppisti, sembrerebbe attualmente impegnato nella produzione HBO Welcome to Derry, serie prequel degli eventi di IT.

Vi terremo aggiornati, come sempre, su tutti i possibili sviluppi della nuova serie TV del franchise di Adams: nell'attesa di novità, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Guida Galattica per Autostoppisti.