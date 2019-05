Il reboot de La Bambola Assassina è come 'una tragedia greca'

Tra i film più attesi dell’estate, il reboot de La Bambola assassina uscirà curiosamente in contemporanea con Toy Story 4, altra pellicola dedicata ai giocattoli, ma ovviamente di tutt’altro tenore. Rispetto all’originale cambieranno alcuni aspetti del micidiale Chucky.

Secondo Lars Klevberg, questo darà darà maggior profondità al personaggio. Il regista, infatti, sostiene che La Bambola Assassina sarà un po’ come una tragedia greca, per lo sviluppo che avrà Chucky nel corso del film. Rispetto all’originale, la bambola non sarà più controllata da un serial killer grazie al voodoo, ma sarà un’intelligenza artificiale impazzita. Questo è forse meno complicato e meno divertente, ma secondo Klevberg rende la storia più tragica per Chucky.

“Quando ho letto la sceneggiatura” ha detto il regista a Collider, “la prima cosa che ho pensato è stata che Chucky era un grande personaggio per come cambia. Aveva le sue motivazioni, ed era qualcosa che volevo esplorare a fondo. Ho immaginato la storia come una tragedia greca per Chucky, e il fatto che provi queste diverse emozioni è importante per il film.”

Insomma, mentre nel film originale Chucky era pazzo da sempre, questa nuova versione mostra tutto il suo viaggio verso la follia omicida. “Le motivazioni di Chucky sono comprensibili dal suo punto di vista” continua Klevberg, “ma anche per noi. Possiamo capire perché si comporta così. E se capisci l’antagonista e le sue motivazioni, allora puoi identificarti con lui.”

Guarda il nuovo trailer de La bambola assassina. Il reboot, al cinema in Italia dal 19 giugno, ha ricevuto il Rated-R in America.