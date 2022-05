Rebel Wilson vittima di una molestia sessuale: 'è stato orribile e disgustoso'

L'attrice e comica australiana, che abbiamo da poco visto protagonista nella nuova comedy di Netflix, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Cheerleaders Per Sempre, si è esposta su brutto episodio del suo passato raccontato oggi per la prima volta. Scopriamo di cosa si tratta.

Nella storia in copertina su People di questa settimana, la star racconta di come una volta è stata molestata sessualmente da qualcuno con cui ha lavorato nell'era pre-#MeToo . Anni fa, un collaboratore con cui ha lavorato (il nome non è stato rivelato) l'ha chiamata in una stanza e si è tirato giù i pantaloni, quindi le ha chiesto di eseguire un "atto sessuale osceno" di fronte ai suoi amici.

“E' stato orribile e disgustoso”, dice. “E tutto il comportamento successivo – tutto questo prima di #MeToo – in cui hanno cercato di distruggere me e la mia carriera. Se fosse successo dopo #MeToo, avrei potuto semplicemente farli esplodere". Come avvocato qualificato (Wilson ha anche una laurea in giurisprudenza presso l'Università del New South Wales), ha fatto quello che poteva.

Wilson ha poi continuato, raccontando di aver documentato cosa è successo per iscritto, quindi ha chiamato il suo rappresentante e ha spiegato cosa è successo.

"Sicuramente all'interno del settore, mi sono assicurata che le persone sapessero cos'era successo", ha aggiunto. È ancora qualcosa con cui è alle prese. "Perché sono rimasta in quella situazione... con quel ragazzo orribile?". “Sarei dovuta andare via. Non ne valeva la pena. Ma allo stesso tempo, ero tipo: 'Oh beh, fai la cosa giusta, sii un professionista e finisci il film'. Ora non lo farei mai".

“Ho pensato che anche lamentarsi con la mia agenzia fosse un grande passo. E anche con lo studio. Ho scoperto di essere come la quarta persona a lamentarsi del ragazzo. E' stato un comportamento così grossolano, ma molte donne hanno avuto molto di peggio".

Per finire, vi lasciamo con le parole di Rebel Wilson, trasformatasi dopo la dieta.