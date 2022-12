Rebel Wilson, la star ricorda:'Robin Williams mi consigliò di fare un film drammatico'

Rebel Wilson è diventata famosa per i ruoli comici e in commedie come Pitch Perfect e Le amiche della sposa, ma quest'anno ha lavorato in un film drammatico dal titolo The Almond and the Seahorse. Una scelta che farebbe piacere al suo illustre e compianto collega Robin Williams, secondo le parole dell'attrice.

Intervista da The Hollywood Reporter, Rebel Wilson ha ricordato un consiglio che le diede Williams sul set del terzo capitolo di Una notte al museo. Su Everyeye trovate la recensione di Notte al museo - Il segreto del faraone.

"Era una notte fredda e gelida a Londra e stavo girando una scena con Ben Stiller e stavo soltanto improvvisando, cercando di aggiungere più battute al film, chiacchierando e scherzando mentre le macchine da presa giravano. Poi Robin Williams si è avvicinato e mi ha chiesto di fare fare due chiacchiere. Ci siamo seduti per circa 40 o 45 minuti tra una ripresa e l'altra e ha detto che avrei dovuto fare un film drammatico".



Un consiglio che ha stupito l'attrice:"Sono rimasta sorpresa perché non so come abbia fatto guardando la scena che avevo appena girato a pensare che avrei dovuto fare un film drammatico. Ma ha detto 'Dovresti al 100% fare un drammatico'. Mi è rimasto davvero impresso" ha concluso Wilson. Un consiglio che la star di Pitch Perfect non ha dimenticato: venerdì esce negli USA il suo nuovo film drammatico, diretto da Celyn Jones e Tom Stern, al fianco di Trine Dyrholm e Charlotte Gainsbourg.



La morte di Robin Williams nel 2014 scioccò milioni di fan in tutto il mondo, affezionati all'attore e alle sue incredibili performance.