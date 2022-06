Rebel Wilson: la star presenta ai fan la sua nuova fidanzata Ramona Agruma

La star di "Senior Year" ha condiviso oggi un post su Instagram annunciando la sua nuova relazione con Ramona Agruma, fondatrice del marchio di abbigliamento sostenibile LemonVeLimon.

"Pensavo di cercare un principe Disney", ha scritto l'attrice con un emoji arcobaleno nella foto che vi lasciamo a fine news, "ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney #loveislove".

La Wilson, che abbiamo visto protagonista nella sua ultima comedy Netflix, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Cheerleader Per Sempre, ha recentemente parlato con People di aver incontrato il suo ultimo interesse amoroso "attraverso un amico" e di aver avuto un corteggiamento "vecchia scuola" che prevedeva lunghe telefonate per costruire una base di "relazione sana".

La produttrice di "Senior Year" ha parlato poi della rappresentazione LGBTQ+ nei suoi film, affrontando in particolare gli stereotipi del "migliore amico gay" nelle commedie romantiche.

"Era davvero importante per me che, ovviamente, abbiamo scelto un attore apertamente gay per il ruolo di Donny [in 'Non è romantico?'] in modo che il personaggio non potesse in alcun modo essere interpretato come una presa in giro di un ragazzo gay".

Per concludere, vi lasciamo con le parole di Rebel Wilson che è stata vittima di una molestia sessuale.