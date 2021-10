Rebel Wilson: 'La gente ormai è ossessionata dalla mia perdita di peso'

La notevole perdita di peso da parte di Rebel Wilson è stata una delle notizie più chiacchierate dell'ultimo anno. L'attrice ha documentato il suo percorso attraverso il suo profilo Instagram ammettendo però di non essere ancora molto a suo agio con l'incredibile quantità di commenti che la riguardano.

In un'intervista al Daily Telegraph Rebel Wilson ha addirittura affermato che i fan sembrano interessarsi a lei solo per il suo incredibile dimagrimento, mettendo spesso in secondo piano la sua carriera cinematografica.

"Nel 2019 sono usciti tipo quattro mei film, due li ho anche prodotti e uno, Jojo Rabbit, in cui recitavo, è stato nominato per un Academy Award come miglior film. Ma le gente non sembrava accorgersene. Tutti erano solo ossessionati dal mio corpo e dal suo cambiamento".

In tal senso, fondamentale è stato l'esempio di Oprah Winfrey: "La gente è così ossessionata da tutto questo. Ma lo capisco. Oprah è una delle miei eroine preferite. Ha lottato a lungo con disturbi alimentari e guardavo sempre i suoi show quando ne parlava. Non si tratta di avere una certa taglia o peso corporeo o altro. Si tratta solo di amare se stessi e amare il viaggio che stai facendo. E per me, le donne che penso siano le più belle sono quelle che non badano ai giudizi altrui e stanno bene con se stesse".

Come la Wilson, anche Jonah Hill ha subito un'incredibile trasformazione fisica e proprio di recente con un post sui social l'attore ha chiesto di limitare i commenti sul suo corpo e di prestare maggiore attenzione a questioni molto delicate come questa.