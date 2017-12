Rebel Wilson e l'idea di interpretare Faith, la supereroina oversize!

è impegnata nel tour internazionale di promozione per il suo prossimo film, in uscita il 22 dicembre (USA), Pitch Perfect 3 . L'attrice ha parlato dell'eventualità di interpretare il ruolo della prima supereroina "cicciotta",, della Valiant Entertainment.

Come alla sua collega prima di lei (Hailee Steinfeld), anche all'attrice Rebel Wilson è stato chiesto, durante il tour promo per Pitch Perfect 3, se avrebbe intenzione di girare un film in cui interpreta la parte di una supereroina.

Rispondendo alla domanda posta da MTV; l'attrice ha risposto che le piacerebbe moltissimo:

"Quando stavo guardando Wonder Woman, mi dicevo: "Potrei farlo!" Probabilmente non proprio Wonder Woman, perché lei è una tipologia molto specifica," ha scherzato la Wilson. "Però sì, un altro ruolo ispirato ai fumetti, uno con un po' più ampio "respiro". Anche perché io ho fatto un po' di arti marziali, me la cavo bene, dunque mi piacerebbe essere in un film dove c'è del combattimento."

"Le persone non sanno nulla delle mie abilità nelle arti marziali e sì, mi piacerebbe un sacco farlo. Non ho mai lavorato in un film di supereroi, sarebbe una figata!"

Poi Rebel Wilson ha citato il nome di una supereroina chiamata Faith, della Valiant Entertainment: una giornalista sovrappeso che ha l'abilità di volare:

"Alcune persone online mi hanno suggerito di interpretare un personaggio che si chiama Faith, anche se non mi ricordo esattamente da quale fumetto provenga, e loro sarebbero contenti se io la interpretassi. Però non lo so, mi andrebbe bene tutto, purché fosse bravissima a "fare il mazzo" a tutti!"

Che ne pensate? Dateci la vostra opinione nei commenti qui sotto!