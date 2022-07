Rebel Wilson, foto in costume contro il bodyshaming: 'Vali più del tuo peso'

L'incredibile trasformazione di Rebel Wilson ha stupito il mondo del cinema tutto e ora, l'attrice vuole aiutare tutte quelle persone che hanno difficoltà ad accettarsi, postando sui social alcune sue foto in costume in sostegno della body positivity.

Secondo Rebel Wilson ognuno deve accettarsi per ciò che si è, senza farsi attanagliare dai sensi di colpa per aver messo su qualche kg in vacanza. L'importante è essere in buona salute e saper godere di tutti quei piccoli piaceri (cibo compreso) che la vita ti concede.

"Ho appena notato che in vacanza ho messo su 3 kg, sono in un fantastico resort all-inclusive... ho completamente perso il controllo di me stessa. Ma sai una cosa? Posso alzarmi domani e andare in palestra, restare idratata, mangiare sano e amarmi. Non ti aiuta affatto essere continuamente dura con te stessa, ma so perfettamente cosa vuol dire sentirsi in colpa e non stare affatto bene dopo aver mangiato troppo".

Rebel Wilson ha parlato più volte dell'ossessione delle persone per la sua perdita di peso e ha chiarito come non sia salutare stare sempre li a preoccuparsi delle calorie ingerite e del giudizio altrui: "Ma se sei come me, sappi solo che vali più del tuo peso, il tuo peso non ti definisce. Fai del tuo meglio per essere in salute e non essere così dura con te stessa, non serve a niente. Sii semplicemente la versione migliore di te che puoi essere".