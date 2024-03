Rebel Wilson, cos'è successo con Sacha Baron Cohen? 'È lui lo str**zo di cui parlo'

L'uscita della biografia di Rebel Wilson ha creato un po' di scompiglio in quel di Hollywood: pubblicato durante queste prime settimane del 2024, Rebel Rising ha dato modo alla star de Le Amiche della Sposa di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, come dimostrano le dichiarazioni con cui l'attrice ha completato l'opera in queste ore.

Wilson, che qualche tempo fa ha svelato l'obbligo di non perdere peso impostole dal contratto per Pitch Perfect, aveva già annunciato nelle sue storie Instagram di voler dedicare un intero capitolo del suo libro a "uno str**zo" che, stando alla sua versione dei fatti, avrebbe cercato tramite azioni legali di impedire la pubblicazione del memoir.

L'attrice ha quindi confermato di aver dedicato l'intero capitolo 23 a questa figura il cui nome è stato svelato in queste ore proprio dalla protagonista di Single ma non Troppo: "Non mi farò tappare la bocca da avvocati ben pagati o da qualche responsabile delle crisi nelle Pubbliche Relazioni. Lo str**zo di cui parlo in un capitolo del mio libro è Sacha Baron Cohen" si legge in una nuova storia pubblicata da Wilson su Instagram. Vedremo se la star di Borat vorrà in qualche modo rispondere alle accuse: quel che è certo è che l'atmosfera sembra diventata decisamente esplosiva.

Tartarughe Ninja - Caos Mutante (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su