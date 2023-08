Rebel Wilson, brutto incidente sul set:'Non volevo finire così il film'

Rebel Wilson è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente subito nel corso di uno stunt sul set di Bride Hard. A rivelarlo è stata la stessa interprete di Pitch Perfect sui social. Wilson ha raccontato la disavventura che ha subito nel corso delle riprese del film diretto da Simon West, nel quale è protagonista con Jeff Chase.

"Non il modo in cui volevo finire questo film!" ha scritto l'attrice, pubblicando una foto di se stessa in ospedale con il sangue sul viso "Tre punti di sutura e in ospedale la scorsa notte dopo un incidente durante uno stunt alle 4 del mattino".



Secondo quanto riporta il Daily Mail, Rebel Wilson ha subito diversi infortuni durante le riprese notturne del film a Savannah, in Georgia. Il suo stunt e il conseguente incidente di cui ha parlato l'attrice sui social era l'ultima ripresa per il film di Simon West. Sull'esperienza nel franchise con Elizabeth Banks, Brittany Snow e Anna Kendrick, nel 2022 Rebel Wilson ha confessato l'esistenza di una clausola che non le permetteva di perdere peso in Pitch Perfect.



La notizia dell'incidente a Rebel Wilson è diventata pubblica poco dopo l'uscita di una sua intervista a E! News, nella quale l'attrice ha parlato della possibilità di diventare nuovamente madre:"Ci sto decisamente pensando, sì. Mi piacerebbe avere un altro figlio. Royce (nata il 7 novembre 2022 tramite madre surrogata) è un tale miracolo. E se sarà la mia unica figlia, fantastico".



Lo scorso dicembre Rebel Wilson ricordò Robin Williams, dichiarando che la star di L'attimo fuggente gli consigliò di fare un film drammatico.