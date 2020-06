Rebel Wilson, l'attrice trasformata dopo la dieta: 'Mi pagavano per essere grassa'

Rebel Wilson ha iniziato il 2020 con in testa il progetto di dimagrire e, a giudicare dalle foto apparse negli ultimi giorni, sembra sulla buona strada. L'attrice, famosa per il ruolo di Fat Amy nel franchise di Pitch Perfect, ha raccontato che per anni sono stati proprio gli studios a non permetterle una dieta.

"Mi hanno pagato un sacco di soldi per essere grassa" ha raccontato a The Sun, spiegando che questa cosa "può incasinarti un po' la testa".

Alle soglie dei quarant'anni (compiuti a marzo), però, Rebel Wilson ha deciso che era tempo di concentrarsi sul proprio benessere. "Non è che volessi perdere peso per arrivare a un certo numero" ha detto l'attrice. "Più che altro, si tratta di affrontare psicologicamente il motivo per cui mangiavo così tanto, e io avevo un lavoro in cui ero pagata tanto per essere grassa". In questo momento, quindi, Wilson sta "cercando di lavorare sull'aspetto mentale", oltre che su un'alimentazione più corretta e sulla giusta dose di esercizio fisico.

All'inizio di gennaio Rebel Wilson ha pubblicato una foto in tuta sulla spiaggia, scrivendo nella didascalia che quello appena iniziato sarebbe stato per lei "l'anno della salute".

L'attrice ha partecipato anche a film come Cosa aspettarsi quando si aspetta, Single ma non troppo, Jojo Rabbit e il musical Cats. Per altri approfondimenti sulla carriera di Rebel Wilson, rimandiamo alla nostra recensione di Pitch Perfect 3.