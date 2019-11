Rebel Ridge: John Boyega protagonista del nuovo film Netflix di Jeremy Saulnier

Secondo quanto riportato da Variety, John Boyega avrebbe firmato per la parte da protagonista nel nuovo film di Jeremy Saulnier che sarà prodotto e realizzato per Netflix.

Per Saulnier si tratta di un ritorno alla regia di un lungometraggio Netflix a poco più di un anno dall'ultimo Hold the Dark, realizzato sempre per la piattaforma digitale e con protagonisti Jeffrey Wright e Alexander Skarsgard. In questi ultimi anni si era dedicato alla regia di alcuni episodi della terza stagione di True Detective; il regista avrebbe dovuto dirigere tutta la terza stagione in questione, ma alcuni dissidi sul set con Nic Pizzolatto, creatore della serie, portarono a un suo allontanamento, costringendo lo stesso Pizzolatto a subentrargli alla regia.

Rebel Ridge è descritto come un thriller adrenalinico che affronterà di petto la sistemica ingiustizia americana attraverso sequenze piene di action spettacolare, suspense e humour nero. Il taglio del film dovrebbe essere più simile a quello di un altro di Saulnier, ovvero Green Room, con il compianto Anton Yelchin e Patrick Stewart. Non si conoscono tuttavia altri dettagli in merito alla pellicola, che dovrebbe arrivare in streaming entro il 2020.

Boyega riprenderà il ruolo di Finn per l'ultima volta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ultimo film della saga Star Wars dedicata alla famiglia degli Skywalker; il film, co-scritto e diretto da J.J. Abrams, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2020. Su queste pagine potete visualizzare il trailer finale del film e leggere la nostra intervista a Joonas Suotamo, il nuovo Chewbecca della trilogia sequel. Recentemente è stato anche rivelato il minutaggio che Carrie Fisher avrà nella pellicola.