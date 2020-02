Rebel Ridge: Don Johnson tra le new entry nel cast del film Netflix

Don Johnson figura tra le new entry nel cast di Rebel Ridge, film Netflix diretto dal regista e sceneggiatore di Green Room, Jeremy Saulnier, insieme a James Badge Dale, Zsane Jhe, James Cromwell e Erin Doherty. Il gruppo si unirà al protagonista John Boyega. La conferma è stata ufficializzata in queste ore da Variety.

Rebel Ridge dovrebbe essere un thriller ad alta velocità, che esplora le ingiustizie del sistema americano attraverso intense sequenze d'azione, suspence e black humour.

Di recente Saulnier ha collaborato con Netflix in Hold in the Dark, un thriller d'azione con Jeffrey Wright e Alexander Skarsgård.

Filmscience e Bonneville Pictures co-produrranno Rebel Ridge, al fianco di Jeremy Saulnier.



Don Johnson si è lasciato alle spalle un ottimo 2019, con la partecipazione alla serie HBO, Watchmen, e al film di Rian Johnson, Cena con delitto - Knives Out.

James Badge Dale torna a lavorare con Jeremy Saulnier, dopo l'esperienza di Hold in the Dark. James Cromwell è reduce dalla partecipazione all'acclamata serie tv targata HBO, Succession, al fianco di Brian Cox.

Protagonista di Rebel Ridge sarà John Boyega, di recente tra i co-protagonisti di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Mesi fa John Boyega ha ammesso di non aver apprezzato un aspetto di L'ascesa di Skywalker. Inoltre Boyega ha preso in giro i fan romantici della saga con un tweet ironico e bonario sul rapporto tra Rey e Kyle.