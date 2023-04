Rebel Moon, Zack Snyder trova un divertente legame con L'Uomo D'Acciaio

Rebel Moon è il nuovo film di Zack Snyder, che si prepara ad essere rilasciato su Netflix tra qualche tempo, nell'attesa di vedere ancora un trailer del film, e quindi di saperne di più, il regista sta partecipando a delle sessioni di domande durante alcune proiezioni speciali dei suoi film DC.

Nonostante sia vero che una notizia secondo cui Snyder è già a lavoro per due versioni estese di Rebel Moon, colpisca parecchio, anche alcuni divertenti aneddoti non sono da meno.

Rebel Moon è la versione Snyder di Star Wars, ed è il suo primo tentativo di creare un franchise partendo da un'idea del tutto originale.

Essendo un film di Snyder ovviamente, la pellicola presenterà diversi elementi che hanno reso noto lo stile del regista, per quanto spesso aspramente criticato.

Ecco quindi che durante la sessione di domande è stato rivelato dal suddetto, come per Rebel Moon abbiano dovuto coltivare un mucchio di grano, che sarebbe stato presente in determinate scene del film.

Per fare questo hanno dovuto utilizzare la loro conoscenza nella coltivazione appresa già durante la realizzazione del mais per L'Uomo D'Acciaio.

A tal proposito, se ve la siete persa ecco la nostra recensione de L'Uomo D'Acciaio.

Rebel Moon quindi si prepara a dare inizio ad un'era tutta nuova per il famoso regista, che questa sia la volta, finalmente, in cui Zack Snyder riuscirà a realizzare ciò che desidera all'interno di un universo cinematografico?