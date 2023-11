Rebel Moon, Zack Snyder svela il nuovo poster e annuncia l'uscita del trailer ufficiale

Dopo aver svelato la serie tv animata prequel di Rebel Moon, il regista Zack Snyder è tornato con due nuovi annunci relativi alla sua ambiziosa space-opera prodotta e distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e apparso originariamente sul social network X, infatti, il regista ha non solo condiviso il poster ufficiale del suo prossimo film Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del Fuoco (in arrivo in streaming in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 22 dicembre su Netflix) ma ha anche annunciato che il trailer della prima parte della sua epopea fantasy fantascientifica in due parti debutterà durante l'incontro America's Game of the Week tra i NY Giants e i Dallas Cowboys domenica 12 novembre su FOX: il panel di Rebel Moon per la Geeked Week di Netflix è previsto alle 16:30. PST del 12 novembre, dunque il filmato con molta probabilità sarà reso disponibile anche online.

"Non ci sono eroi. Solo ribelli", recita lo slogan del nuovo poster di Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del Fuoco, che potete vedere in basso. Ispirato a I Sette Samurai di Akira Kurosawa e a Star Wars, Rebel Moon di Zack Snyder racconta l'avventura di Kora (Sofia Boutella), una ex soldatessa dell'Impero che ha trovato la pace in una comunità di contadini sulla luna Veldt: quando però la pacifica colonia ai margini della galassia viene minacciata dall’Imperium – un brutale impero interstellare - e dal suo tirannico sovrano Balisarius, Kora viaggerà in lungo e in largo per la galassia alla ricerca di abili guerrieri che possano aiutarla a difendere Veldt. Nell'imponente cast anche Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Cleopatra Coleman e Anthony Hopkins con un ruolo da doppiatore.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, per altri contenuti sappiate che il mondo di Rebel Moon si espanderà anche con un prequel a fumetti.