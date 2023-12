Rebel Moon, Zack Snyder svela: 'La director's cut avrà un prologo totalmente diverso'

La trama di Rebel Moon di Zack Snyder non varierà troppo rispetto alla già confermata director's cut in arrivo prossimamente su Netflix, ma l'autore ha rivelato che i cambiamenti specifici saranno comunque significativi.

A questo proposito, nel corso di una recente intervista promozionale, Zack Snyder ha rivelato qualche dettaglio in più sulla versione rated-r di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco, che avrà circa un'ora di scene inedite, una classificazione rated-r con maggiore violenza e contenuti per adulti e che arriverà nel 2024: tra le tante sorprese, anche una scena iniziale completamente diversa rispetto a quella scelta per la versione pg-13.

"La director's cut di Rebel Moon: Parte 1 ha tipo un'ora di scene aggiuntive e anche un prologo completamente nuovo tutto incentrato sul personaggio Ed Skrein", ha anticipato Snyder ai microfoni di Express UK. "È davvero pazzesco." Il personaggio di Ed Skrein è l'Ammiraglio Noble, uno dei villain del film, che dal Mondo Madre, la brutale dittatura che governa l'universo, arriverà sulla pacifica luna agricola di Veldt: ciò spinge la protagonista Kora di Sofia Boutella a partire alla ricerca di guerrieri che possano aiutarla a respingere gli invasori.

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco arriverà su Netflix il 21 dicembre negli Stati Uniti e il 22 dicembre in tutto il mondo. Il sequel Rebel Moon – Parte 2, intitolato La Sfregiatrice, uscirà il 19 aprile 2024.