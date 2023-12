Rebel Moon, Zack Snyder svela nuovi dettagli sulla director's cut: cosa cambierà?

Dopo aver commentato il finale di Rebel Moon e anticipato qualche dettaglio su Rebel Moon 2, il regista Zack Snyder ha avuto modo di parlare anche della chiacchierata Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1, la versione integrale di tre ore classificata rated-R.

Il regista ha promesso che questa versione, quella che lui considera 'il montaggio ufficiale e originale di Rebel Moon', avrà una durata di tre ore, con circa 45 minuti in più rispetto alla versione PG-13, con scene inedite, una maggior quantità di violenza e diversi contenuti di sesso, tutti elementi che contribuirono a rendere Rebel Moon ancora di più 'uno Star Wars' per adulti. Inoltre, per Snyder la director's cut di Rebel Moon non sarà semplicemente una versione estesa o alternativa, ma un vero e proprio nuovo film completamente diverso da quello uscito il 22 dicembre su Netflix.

"Non si tratta di un montaggio esteso, è più come un vero e proprio nuovo film. Il film originale è quello di tre ore con classificazione rated-R, abbiamo realizzato prima quella versione e poi tagliato molte cose per accorciare la durata a due ore e rientrare nel PG-13. Sapevamo che sarebbe esistita anche questa versione 'per famiglie', diciamo così, ma il progetto nasce come rated-r. Era una cosa che non avevo mai sperimentato prima, perché in passato le mie director's cut sono nate in risposta ai tagli voluti dagli studios. Credo che sarà un'esperienza davvero pazzesca per i fan, perché la versione rated-r sarà stramba, heavy metal e completamente bizzarra."

Per altri contenuti ecco dove e come recuperare il trailer di Rebel Moon: Parte 2.